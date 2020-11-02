Марко Николич: «Локомотив» будет играть с «Атлетико» не для впечатлений, а для очков

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
«Завтра будет хорошая игра с хорошей командой. «Локомотив» знаком с «Атлетико», уважаю эту команду и их тренера. Мы подготовились очень хорошо. В матче с «Баварией» мы забрали впечатления, но не очки. Попробуем на поле сделать всё, чтобы завтра взять очки. Нас ждут две игры против «Атлетико». Будем играть не для впечатлений, а для очков.
Почему «Локомотив» в еврокубках играет интереснее, чем в РПЛ? Самая важная игра завтра, о чемпионате будем говорить позже. Завтра будет суперинтересный матч с одной из лучших команд в Европе, нужно сконцентрироваться на нём», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 2 ноября 2020
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