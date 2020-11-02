Иньяки Уильямс близок к попаданию в топ-5 игроков по проведённым матчам Ла Лиги подряд

Нападающий испанского «Атлетика» Иньяки Уильямс сыграл в 164 матчах Примеры подряд за баскский клуб — это самая продолжительная серия для полевого игрока в XXI веке.



Как сообщает Marca, 26-летний футболист выходит на поле в каждом матче чемпионата Испании с 17 апреля 2016 года. Если Уильямс выйдет на поле 8 ноября в матче с «Вальядолидом», то он достигнет отметки в 165 матчей и повторит рекорд экс-хавбека «Реала» Хуана Антонио Ипиньи. Если Иньяки будет играть в каждой встрече до конца года, то сможет догнать бывшего нападающего «сливочных» Альфредо Ди Стефано (171 матч).

Рекорд по проведённым подряд количествам матчей принадлежит Хуану Антонио Ларраньяге. Он сыграл 202 встречи подряд с 1987 по 1993 год.