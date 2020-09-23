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«Барселона» интересуется защитником «Атлетика»

«Барселона» интересуется защитником «Атлетика»
Футбол / Испания 0

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Атлетика» Унаи Нуньесу, утверждает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру Нуньеса в качестве альтернативы защитнику «Манчестер Сити» Эрику Гарсии. В случае если «Барселона» не сможет приобрести Гарсию, каталонцы постараются арендовать Нуньеса. Впрочем, «Атлетик» считает защитника ключевым игроком команды и не планирует с ним расставаться.

23-летний Нуньес — воспитанник «Атлетика». В прошлом сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Испании (16 — в основном составе) и не отметился результативными действиями, но забил один гол в свои ворота и получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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