Черчесов прокомментировал вызов Алексея Миранчука в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Он только один раз вышел у себя в клубе, на тот сбор он не приехал из-за травмы. Сейчас он не играет, но нам важно, чтобы покинувший Россию игрок приехал, мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение. Нужно посмотреть, где всё ушло в лучшую сторону. Для него тоже будет психологическая подпитка с приездом в Россию. Мы его поддержим, но мы вызываем его для помощи на поле», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).
- 2 ноября 2020
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