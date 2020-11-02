Парфёнов стал главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера команды. Напомним, в этой должности 46-летний специалист сменил Сергея Подпалого.

«Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского «Арсенала», играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперёд!» — отметил руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев.

Последним местом работы Парфёнова был «Урал». С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/2019 специалист дошёл до финала Кубка России.

Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.