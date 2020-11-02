Дмитрий Комбаров: «Спартаку» по силам бороться за чемпионство, сейчас нет явного лидера

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, выступающий за «Крылья Советов», поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Слежу ли за «Спартаком»? Когда получается — да, все результаты знаю. Я считаю, что «Спартаку» по силам бороться за чемпионство, сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом, таких команд несколько.



Наш состав сезона-2016/2017 победил бы текущий, но не хотелось бы возвеличивать тот состав. Он был сильный, мы могли ещё один или два раза становиться чемпионами. Почему он развалился? Команда взяла вектор омоложения, не исключаю, что были финансовые вопросы», — приводит слова Комбарова сайт телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 27 очков в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.