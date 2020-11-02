«Большой трагедии нет». Подпалый — об уходе с поста тренера «Арсенала»

Российский специалист Сергей Подпалый прокомментировал уход с поста главного тренера тульского «Арсенала». Ранее стало известно, что его сменил Дмитрий Парфёнов.

«У нас были разговоры с Аджоевым (Гурам Аджоев — руководитель «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»), вчера после игры и до неё. Пропустили очень много, особенно против ЦСКА. Не удалось наладить игру в обороне, неприятный момент. Были причины для отставки. Нам нужно было искать оптимальный состав, у нас были проблемы с центральными и крайними защитниками. Искали золотую середину, но увы. Я надеюсь, что ребята справятся с ситуацией и всё будет нормально. Большой трагедии никакой нет, нужно набирать очки.

Никаких недопониманий не было, спокойно сели с руководством и всё обсудили. Мы приняли команду в непростой ситуации, сохранили её в РПЛ и начали работать. Команде требовалось усиление, потихоньку подбирали. Другое дело, что ребята, которые пришли в команду, были не в нужных кондициях. Джорджевич почти год не играл, Рассказов тоже мало играл. Кадири приехал тоже не в той форме, через Кубок давали ему набирать. Нужно было всех приводить в чувства. Потом ещё были перерывы на сборные, многие уезжали. Не удавалось провести полноценные тренировки. К тому же ещё и травмы, например, Луценко, он всё-таки основной форвард нашей команды. Повторюсь, для отставки были причины. Очень жаль, что так получилось», — сказал Подпалый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.