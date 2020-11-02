«Торпедо» объявило о заключении контракта с украинским форвардом

«Торпедо» на официальном сайте объявило о переходе украинского нападающего Дениса Баланюка. Контракт 23-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года.



Ранее Баланюк выступал в составе краковской «Вислы», «Днепра», киевского «Арсенала» и донецкого «Олимпика». Баланюк принял участие в 37 матчах украинской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Последние полтора месяца форвард находится в статусе свободного агента.

Московское «Торпедо» набрало 40 очков в 19 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 19 встречах набравший 42 очка. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Волгарём».