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Форвард «Саутгемптона» и сборной Англии Ингс избежал серьёзной травмы

Форвард «Саутгемптона» и сборной Англии Ингс избежал серьёзной травмы
Футбол / Англия 0

Травма колена нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, похоже, не так серьёзна, как показалось на первый взгляд. 28-летний Ингс был заменён на 85-й минуте матча Премьер-лиги с «Астон Виллой» со счётом 4: 3 в воскресенье. После матча главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль сказал, что травма левого колена Ингса «выглядит не очень хорошо».

Но уже сегодня клуб заявил, что первоначальные результаты обследования форварда благоприятны и ожидают дальнейшей оценки в ближайшие дни.

«После обследования в воскресенье вечером клуб провёл дополнительную оценку состояния футболиста сегодня утром. Восстановление идёт опережающими темпами, и медицинский штаб будет продолжать следить за Ингсом в течение всей недели», — приводит слова врачей официальный сайт «Саутгемптона».

В прошлом сезоне нападающий сборной Англии забил 22 гола, на один гол отстав от лучшего бомбардира АПЛ-2019/2020 Джейми Варди. В этом сезоне Ингс забил пять голов в семи матчах, включая четвёртый гол «святых» во вчерашнем матче в Бирмингеме.

Видеообзор голевой перестрелки в матче «Астон Вилла» — «Саутгемптон»
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