«Фулхэм» — «Вест Бромвич Альбион»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Вест Бромвич Альбиона» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Фулхэм»: Ареола, Эйна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон, Замбо Ангисса, Лемина, Кейрни, Бобби Рид, Митрович, Лукман.



Запасные: Родак, Брайан, Одои, Рим, Лофтус-Чик, Харрисон Рид, Кавалейру.



«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Ферлонг, К. Таунсенд, Аджайи, Ливермор, Диангана, Кровинович, Галлахер, Перейра, Ахирни-Крант



Запасные: Баттон, Бартли, Гиббз, Эдвардс, М. Филлипс, Сойерс, К. Робинсон.



«Дачники» набрали 1 очко и занимают промежуточное 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дрозды» (3) — на 17-м месте.