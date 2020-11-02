«Фулхэм» — «Вест Бромвич Альбион»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Вест Бромвич Альбиона» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Фулхэм»: Ареола, Эйна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон, Замбо Ангисса, Лемина, Кейрни, Бобби Рид, Митрович, Лукман.
Запасные: Родак, Брайан, Одои, Рим, Лофтус-Чик, Харрисон Рид, Кавалейру.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Ферлонг, К. Таунсенд, Аджайи, Ливермор, Диангана, Кровинович, Галлахер, Перейра, Ахирни-Крант
Запасные: Баттон, Бартли, Гиббз, Эдвардс, М. Филлипс, Сойерс, К. Робинсон.
«Дачники» набрали 1 очко и занимают промежуточное 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дрозды» (3) — на 17-м месте.
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