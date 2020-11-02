Руководство «Химок» проведёт беседу с Мирзовым, выложившим грубый пост про Макрона

Руководство «Химок» проведёт беседу с полузащитником Резиуаном Мирзовым после публикации им коллажа с изображением президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к клубу, и собеседник в РФС. Ранее Мирзов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию Макрона с отпечатком обуви на лице.
«С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», — добавил собеседник «Чемпионата».
Конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.
- 2 ноября 2020
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