Мирзов повторил грубый пост Нурмагомедова в адрес Макрона

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», опубликовал в «Инстаграме» новую запись. Мирзов грубо высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне.

«Воистину Аллах скор в расчёте», — написал Мирзов, выложив коллаж на фото Макрона с отпечатком обуви на лице президента Франции.

Ранее аналогичную запись в своём «инстаграме» опубликовал чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.