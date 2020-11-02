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Мирзов повторил грубый пост Нурмагомедова в адрес Макрона

Мирзов повторил грубый пост Нурмагомедова в адрес Макрона
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», опубликовал в «Инстаграме» новую запись. Мирзов грубо высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне.

«Воистину Аллах скор в расчёте», — написал Мирзов, выложив коллаж на фото Макрона с отпечатком обуви на лице президента Франции.

Ранее аналогичную запись в своём «инстаграме» опубликовал чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.

Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона
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