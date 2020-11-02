Мирзов повторил грубый пост Нурмагомедова в адрес Макрона
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», опубликовал в «Инстаграме» новую запись. Мирзов грубо высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне.
«Воистину Аллах скор в расчёте», — написал Мирзов, выложив коллаж на фото Макрона с отпечатком обуви на лице президента Франции.
Ранее аналогичную запись в своём «инстаграме» опубликовал чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.
Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона
- 2 ноября 2020
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
16:01
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:13
Партнерский контент