УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

УЕФА рассматривает вариант с пересмотром организации Евро-2020, который был перенесён на 2021 год. Как сообщает Le Parisien, в УЕФА могут принять решение о проведении всех матчей турнира на территории России.
Подобный план рассматривается из-за сложности организации турнира в 12 городах, как планировалось первоначально.
Из-за пандемии коронавируса в разных странах и городах будут действовать свои ограничения. К тому же пересечение границ в такой ситуации будет проблематичным. По всей видимости, права проведения матчей Евро-2020 лишится Азербайджан. Военный конфликт в Нагорном Карабахе вынуждает организаторов лишить Баку статуса города, в котором пройдут матчи турнира.
В свою очередь Россия выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру.
- 2 ноября 2020
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