Клопп: не могу понять критику в адрес Салаха
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с падением нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в штрафной «Вест Хэм Юнайтед» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (2:1).
Напомним, после падения Салаха главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», что позволило «Ливерпулю» сравнять счёт. Позже главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес усомнился в честности Салаха.
«Что я могу сказать? Это был фол. Практически все, кто видел эту ситуацию, согласны со мной. Накануне я говорил с Мо о том, что он чувствует. Мы не часто говорим обо всех пенальти, которые не назначают в нашу пользу, но сейчас все обсуждают этот момент, хотя там был очевидный контакт. Я не могу понять критику», — приводит слова Клоппа BBC.
- 2 ноября 2020
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