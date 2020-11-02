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Клопп: не могу понять критику в адрес Салаха

Клопп: не могу понять критику в адрес Салаха
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с падением нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в штрафной «Вест Хэм Юнайтед» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

Напомним, после падения Салаха главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», что позволило «Ливерпулю» сравнять счёт. Позже главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес усомнился в честности Салаха.

«Что я могу сказать? Это был фол. Практически все, кто видел эту ситуацию, согласны со мной. Накануне я говорил с Мо о том, что он чувствует. Мы не часто говорим обо всех пенальти, которые не назначают в нашу пользу, но сейчас все обсуждают этот момент, хотя там был очевидный контакт. Я не могу понять критику», — приводит слова Клоппа BBC.

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