Маурисио Почеттино выступит в роли эксперта на матче АПЛ

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино станет напарником Джейми Каррагера в телевизионной студии в преддверии заключительного матча 7-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити».



Почеттино долгое время был связан с главным тренером «Лидса» Марсело Бьельсой. В подростковом возрасте он играл под его руководством в «Ньюэллс Олд Бойз», а затем в «Эспаньоле» и в сборной Аргентины.



Маурисио часто говорил о своём восхищении Бьельсой, ранее называя того одним из лучших тренеров в мире.



«Мы — поколение тренеров, которые были его учениками. То, как он чувствует футбол, страсть, которую он испытывает к футболу, — я думаю, мы всё это взяли у него. Приятно видеть его, здороваться с ним, а играть против его команд — это всегда прекрасный вызов.



Для меня он человек, которым я всегда буду восхищаться. Люди называют его «Эль Локо», но для меня он вовсе не сумасшедший. Для меня он просто гений. Человек с харизмой и личностью очень отличается от нас, нормальных тренеров, и именно это делает его особенным», — приводит слова Почеттино Sky Sports.



Ранее появилась информация, что «Зенит» ведёт консультации с Маурисио Почеттино о возможности назначения на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в «Зените» и собеседник, близкий к переговорам.

«Зенит» ведёт переговоры с Маурисио Почеттино, клуб готов предложить ему € 6,5 млн в год