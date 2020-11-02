Видаль о матче с «Реалом»: надеюсь отпраздновать победу с фанатами «Интера» и «Барселоны»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».



«Мне приходилось сталкиваться с «Реалом» много раз, играя за разные команды. Мы должны будем выкладываться на полную. Я ещё не забивал за «Интер», но делаю всё, что говорит тренер. Работаю каждый день, чтобы помочь команде во многих аспектах.



Выступать в Лиге чемпионов важно, но дуэль с «Реалом» имеет решающее значение. Мы сделаем всё, чтобы победить. Надеюсь отпраздновать победу с болельщиками «Интера» и «Барселоны». Мы настроены решительно», — приводит слова Видалая Mundo Deportivo.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.