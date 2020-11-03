«Хоффенхайм» в меньшинстве проиграл «Униону» в матче Бундеслиги

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Унион». Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 58-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку нападающему «Хоффенхайма» Роберту Скову, после чего команда осталась в меньшинстве. Через 2 минуты форвард берлинского «Униона» Макс Крузе открыл счёт, успешно реализовав пенальти. На 80-й минуте форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур сравнял счёт. Через 5 минут форвард Йоэль Похьянпало вновь вывел гостей вперёд в счёте. В компенсированное время встречи итоговый счёт установил нападающий «Униона» Седрик Тойхерт.
Берлинский «Унион» набрал 9 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» (7) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 6 встречах набравшая 15 очков
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