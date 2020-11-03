Рой Кин: хочу видеть Томаса Парти в полузащите «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре французского полузащитника «Арсенала» Томаса Парти в матче с АПЛ с «МЮ» (1:0).

«Он отыграл просто потрясающе. Ему явно не в новинку играть в больших матчах. Когда смотришь на футболиста живьём, именно после этого можно судить о нём. Чем больше я смотрю на Парти, тем больше мне хочется, чтобы он был в центре поля «Манчестер Юнайтед". Он крупный, сильный и по-хорошему агрессивный. Парти может отправить мяч в атаку. Он очень комфортно чувствует себя, владея мячом.



У меня были битвы с Патриком Виейра, когда я играл за «МЮ», а он — за «Арсенал». Думаю, что у этого парня есть шансы сравняться с Виейра», — приводит слова Кина Sky Sports.