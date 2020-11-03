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Шевченко: Ибрагимович делает невероятные вещи. Рад, что он повторил мои рекорды в «Милане»

Шевченко: Ибрагимович делает невероятные вещи. Рад, что он повторил мои рекорды в «Милане»
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении форварда Златана Ибрагимовича за «россонери».

«Златан делает невероятные вещи в своём возрасте. С ним «Милан» может только расти. Я рад, что он повторяет некоторые из рекордов, которые я установил в клубе. «Милан» навсегда в моём сердце, и успехи команды делают меня счастливым.

Продление контракта? Учитывая, что Ибрагимович делает, я бы полностью ему доверял. Он может играть столько, сколько захочет, если ему хватает мотивации. Что касается возможного возвращения Златана в сборную Швеции, если бы у него было желание, на месте тренера я бы сразу позвонил ему», — цитирует Шевченко Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провёл 4 матча в чемпионате Италии, забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативный пас.

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