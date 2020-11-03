«Атлетико» объявил о переходе Кондогбиа из «Валенсии»

«Атлетико» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Жоффрея Кондогбиа из «Валенсии».
27-летний футболист заключил с мадридским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Сумма сделки не разглашается, однако, по информации Marca, «матрасники» заплатят «летучим мышам» около € 15 млн.
Кондогбиа является воспитанником «Ланса», за который выступал с 2010 по 2012 год, а впоследствии защищал цвета «Севильи», «Монако» и «Интера». В «Валенсию» хавбек перебрался в 2017 году, сначала присоединившись к команде на правах аренды, а затем подписав полноценный контракт. В сборную Франции Жоффрей вызывался с 2013 по 2015 год, однако после этого решил выступать за ЦАР.
В нынешнем сезоне Кондогбиа провёл 5 матчей в испанской Примере и не отметился результативными действиями.
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