«Тамбов» и «Ахмат» проведут матч 14-го тура РПЛ в Саранске без зрителей

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Ахмат» пройдёт без зрителей в соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Встреча намечена на 7 ноября. Матч пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 19:00 мск.
По итогам 13 туров Российской Премьер-Лиги «Тамбов» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. «Ахмат» набрал 20 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Лидером текущего розыгрыша является московский ЦСКА. У «армейцев» 28 очков по итогам 13 туров РПЛ. В тройку входят петербургский «Зенит» (27) и московский «Спартак» (27).
14-й тур откроется матчем «Сочи» — «Уфа» 6 ноября, начало — в 19:00.
- 3 ноября 2020
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