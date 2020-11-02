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Шунин — после встречи с «Тамбовом»: таких матчей у меня ещё не было

Шунин — после встречи с «Тамбовом»: таких матчей у меня ещё не было
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после драматичного матча 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

«Таких матчей у меня, наверное, ещё не было, чтобы быть без дела практически всю игру. Был один удар в створ ворот, а в концовке два пенальти. Если бы на 90-й минуте мне сказали, что я буду лучшим игроком матча, я бы не поверил.

Веду ли счёт отражённым пенальти? Честно говоря, нет. После того как я пропустил гол, был недоволен. Были нюансы, которые не позволили мне отбить первый мяч. Когда пропустил, были мысли, что неправильно сыграл, а когда был второй пенальти, я уже чётко понимал, что буду делать. Понятно, что без доли везения не бывает. Хорошо, что ребята сыграли на добивании и выбили мяч», — сказал Шунин в интервью пресс-службе клуба.

Три пенальти и сверхдраматичная концовка — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Динамо»
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