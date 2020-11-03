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«Боруссия» М разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов — 6:0

«Боруссия» М разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов — 6:0
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа. Через 9 минут защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь отправил мяч в собственные ворота. На 26-й минуте Плеа оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма, на 44-й минуте, защитник гостей Рами Бенсебаини забил четвёртый гол. Во втором тайме, на 65-й минуте, полузащитник Ларс Штиндль забил пятый гол немецкой команды. На 78-й минуте Плеа, оформив хет-трик, установил итоговый счёт встречи.

«Боруссия» М набрала 5 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы В. «Шахтёр» (4) — на 2-м месте.

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
03 ноября 2020, вторник. 20:55 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
0 : 6
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
0:1 Плеа – 8'   0:2 Бондарь – 17' (автогол)   0:3 Плеа – 26'   0:4 Бенсебаини – 44'   0:5 Штиндль – 65'   0:6 Плеа – 78'
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