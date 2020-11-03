«Боруссия» М разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов — 6:0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась победой гостей со счётом 6:0.
На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа. Через 9 минут защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь отправил мяч в собственные ворота. На 26-й минуте Плеа оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма, на 44-й минуте, защитник гостей Рами Бенсебаини забил четвёртый гол. Во втором тайме, на 65-й минуте, полузащитник Ларс Штиндль забил пятый гол немецкой команды. На 78-й минуте Плеа, оформив хет-трик, установил итоговый счёт встречи.
«Боруссия» М набрала 5 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы В. «Шахтёр» (4) — на 2-м месте.
- 3 ноября 2020
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