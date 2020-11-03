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Мостовой: у «Локомотива» в матче с «Атлетико» всё было как надо

Мостовой: у «Локомотива» в матче с «Атлетико» всё было как надо
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико» (1:1).

«Вытерпели. Как будто повторение матча с «Баварией», просто немцы забили моменты, а испанцы — нет. Так и нужно было играть: 11 сзади, Зе Луиш один впереди. Почему «Локомотив» так не играет в РПЛ? Если бы они так играли в РПЛ, были бы на 15-м месте, потому что до ворот не доходили бы.

В самоотдаче — красавцы: нога не уступает, прыжок — голова в голову, отборы. Всё было как надо. Взять тот же «Шахтёр», который проиграл — 0:6. Они вышли имитировать футбол, а «Локомотив» бился за каждый отскок, за каждый клочок земли. Надо ли гордиться этим выступлением? Не стоит бросаться словами. «Локо» играет так, как должен с такими соперниками», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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