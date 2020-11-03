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Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Атлетико»

Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 3-го тура группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи. После навеса в штрафную Хосе Мария Хименес точно пробил головой в нижний угол ворот. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дотянулся до мяча, но спасти команду не смог. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти, — 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук. Пенальти после просмотра видеоповтора был назначен за игру рукой в штрафной «Атлетико».

После этого мадридцы владели ощутимым преимуществом, но в нескольких эпизодах «Локомотив» выручил Гильерме, а после одного из ударов гостей мяч попал в штангу.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
03 ноября 2020, вторник. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Хименес – 18'   1:1 Миранчук – 25' (пен)
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