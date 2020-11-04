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Зидан: всю игру с «Интером» чувствовалось напряжение

Зидан: всю игру с «Интером» чувствовалось напряжение
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над миланским «Интером» (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Весь матч чувствовалось напряжение, потому что у нас был очень хороший соперник. У нас были проблемы, но надо отдать должное футболистам — победу они заслужили.

Мы очень хорошо начали игру, прессинговали так, как и хотели, отлично справлялись. Мы повели 2:0, но быстро устали, играть в свой футбол было тяжело. Второй тайм был равным.

Гол Родриго был великолепен. Соперник физически очень хорош, очень быстр, они создали нам проблемы. Очень рад. Мы всегда можем играть лучше, но сейчас время порадоваться. Когда ты играешь с сильным соперником, надо верить в себя до самого конца", — приводит слова Зидана Marca.

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