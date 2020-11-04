Наумов — о ничьей с «Атлетико»: хочется верить, что это не последняя такая игра «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1).



«Хотя до матча я не верил в ничью. И после гола «Атлетико» сомневался, что игру спасут. Но был элемент везения с этим пенальти. А при равном счёте «Локомотив» самоотверженно оборонялся. Ну и Гильерме несколько раз реально спас. В целом достойный результат. Хочется верить, что это была не последняя такая игра команды в этой Лиге чемпионов», — цитируют Наумова «Известия».



Матч «Локомотив» — «Атлетико» прошёл 3 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. «Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.

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