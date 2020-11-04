Пол Инс: раньше «МЮ» боялись, сейчас я такого не вижу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс предположил, что руководство клуба запаниковало, когда принимало решение о назначении на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
«Команда уже давно выступает нестабильно, это началось ещё до Уле. Когда Сульшер пришёл, у команды была отличная серия, и он получил работу. Сложно было не дать ему работу после таких результатов. Но я считаю, что совет директоров запаниковал. Все болельщики скандировали его имя и призывали сделать Сульшера главным тренером на постоянной основе. Они так и поступили.
Думаю, следовало дождаться конца сезона. Нужно было позволить Сульшеру остаться в качестве исполняющего обязанности до конца сезона. Тогда они могли найти лучшего кандидата.
Я не говорю, что Уле — не лучший человек для этой работы. В прошлом сезоне он привёл «МЮ» к третьему месту. Это было прекрасное достижение. Но я сравниваю нынешний клуб с тем, за который играл сам. Соперники нас боялись. Многие команды проигрывали ещё до нашего выхода на поле. Дома и на выезде соперники нас просто боялись. Сейчас я такого не вижу", — цитирует Инса Ladbrokes.
«Манчестер Юнайтед» после шести матчей занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- 4 ноября 2020
-
14:53
-
14:41
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:32
-
13:13
-
13:07
-
13:07
-
13:00
-
12:36
-
12:30
-
12:11
-
11:57
-
11:43
-
11:27
-
11:23
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:51
-
10:33
-
10:25
-
09:54
-
09:49
-
09:47
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
08:53
-
08:30
-
07:44
-
07:28