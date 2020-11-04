Пол Инс: раньше «МЮ» боялись, сейчас я такого не вижу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс предположил, что руководство клуба запаниковало, когда принимало решение о назначении на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«Команда уже давно выступает нестабильно, это началось ещё до Уле. Когда Сульшер пришёл, у команды была отличная серия, и он получил работу. Сложно было не дать ему работу после таких результатов. Но я считаю, что совет директоров запаниковал. Все болельщики скандировали его имя и призывали сделать Сульшера главным тренером на постоянной основе. Они так и поступили.

Думаю, следовало дождаться конца сезона. Нужно было позволить Сульшеру остаться в качестве исполняющего обязанности до конца сезона. Тогда они могли найти лучшего кандидата.

Я не говорю, что Уле — не лучший человек для этой работы. В прошлом сезоне он привёл «МЮ» к третьему месту. Это было прекрасное достижение. Но я сравниваю нынешний клуб с тем, за который играл сам. Соперники нас боялись. Многие команды проигрывали ещё до нашего выхода на поле. Дома и на выезде соперники нас просто боялись. Сейчас я такого не вижу", — цитирует Инса Ladbrokes.

«Манчестер Юнайтед» после шести матчей занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.