Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магуайр ответил Кину, раскритиковавшему игроков «МЮ» за нехватку лидерских качеств

Магуайр ответил Кину, раскритиковавшему игроков «МЮ» за нехватку лидерских качеств
Футбол / Англия 0

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал резонансные высказывания бывшего полузащитника команды Роя Кина. Ранее после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче 7-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1) Кин раскритиковал футболистов «МЮ». Одной из претензий ирландца было отсутствие лидера на поле.

«Я не видел комментарии Роя. Но мы не смотрим назад на то, что произошло, особенно стараемся двигаться вперёд после плохих результатов. Мы не хотим создавать негативную атмосферу, сохраняем позитив.

Могу сказать точно, что у нас в команде много лидеров. Я являюсь капитаном, у нас лидеры и тренеры, и персонал», — цитирует Магуайра Goal.

Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» после семи матчей с 12 очками — на восьмом месте.

Кин: Сульшер потеряет работу в «Манчестер Юнайтед» с этими игроками
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020