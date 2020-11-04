«Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Истанбул Башакшехир» и «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».
«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Рафаэл, Епуряну, Болинголи, Алексич, Озджан, Кахвечи, Вишча, Ба, Тюрюч.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Туанзебе, Ван-Биссака, Матич, Б. Фернандеш, Мата, ван де Бек, Рашфорд, Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Истанбул Башакшехир» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе H являются «ПСЖ» и «РБ Лейпциг», которые также проведут матч сегодня.
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