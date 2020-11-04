«Лейпциг» — «ПСЖ»: в атаке у парижан сыграют Кин и Сарабия

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Начало — в 23:00. мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Юпамекано, Конате, Мукиэле, Анхелиньо, Забитцер, Хайдара, Нкунку, Ольмо, Форсберг.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Флоренци, Перейра, Курзава, Маркиньос, Гайе, Эррера, Сарабия, Ди Мария, Кин.
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери – Павел Рачковски.
«Лейпциг» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «ПСЖ» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе Е являются «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул Башакшехир», которые встречаются в эти минуты.
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