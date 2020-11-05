«Пари Сен-Жермен» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге(Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 6-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария. В конце первого тайма, на 41-й минуте, хавбек «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку сравнял счёт. На 57-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота парижан, который успешно реализовал форвард «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг.



«РБ Лейпциг» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н. «ПСЖ» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Манчестер Юнайтед» (6) и «Истанбул Башакшехир» (3).