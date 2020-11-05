10 игроков «ПСЖ» на час застряли в лифте в преддверии игры с «РБ Лейпциг»

10 футболистов французского «Пари Сен-Жермен» почти на час застряли в лифте, прежде чем их вызволили спасатели. Всё это произошло меньше чем за 24 часа до начала игры 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг», которая завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1. Об этом информирует TalkSPORT.

Немецкие пожарные были отправлены в гранд-отель Handelshof в Лейпциге, чтобы спасти пострадавших игроков примерно в 21:00 во вторник вечером. Участниками инцидента стали Преснел Кимпембе, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Маркиньос, Бандиугу Фадига, Абду Диалло, Идрисса Гейе, Мойзе Кин, Колин Дагба и Кайс Руис-Атил.



Защитник Лейвин Курзава загрузил видео инцидента в свои социальные сети и счёл ситуацию забавной.

Согласно информации Le Parisien, можно услышать, как Курзава спрашивает: «Все в порядке?», прежде чем начинает смеяться. Вскоре ему отвечает голос: «Это не нормально, брат!» Вскоре ещё один из игроков пошутил, что Неймар и Мбаппе тоже находятся внутри, после чего разразился смех, поскольку пара игроков вовсе не находилась с командой из-за травм.

Напомним, что благодаря победе над французским клубом «РБ Лейпциг» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н. «ПСЖ» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Манчестер Юнайтед» (6) и «Истанбул Башакшехир» (3).