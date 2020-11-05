Жерар Пике: нормально, что «Барселону» не считают претендентом на победу в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что ожидания от команды в нынешнем сезоне занижены оправданно.



«Нормально, что нас не считают претендентами на победу в Лиге чемпионов, учитывая всё, что произошло за последние несколько сезонов. Всё, что мы можем делать, – это продолжать усердно работать, выигрывать матчи и повышать уверенность. У нас хорошая команда, в том числе в плане личностных качеств. Как подсказывает опыт, результат придёт, не знаю когда… В этом году будет нелегко, но мы уверены, что сможем перевернуть ситуацию. Сейчас ноябрь, впереди ещё много матчей», — цитирует Пике Sport.es.



«Барселона», набрав 9 очков, занимает первое место в группе G Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Ювентус», на 3 очка. Киевское «Динамо» (1), располагается на третьей строчке. Замыкающий квартет «Ференцварош» уступает украинской команде по дополнительным показателям.

Жерар Пике: было очевидно, что «Барселона» в упадке. С каждым годом становилось хуже