На 81-м году жизни умерла супруга Лобановского

В Киеве скончалась Аделаида Лобановская, вдова бывшего главного тренера «Динамо» Киев и сборной СССР Валерия Лобановского. 21 октября супруге прославленного тренера исполнилось 80 лет.

Аделаида Лобановская была юристом, но жизнь посвятила семье. У них с великим тренером есть дочь — Светлана.

Сам Валерий Лобановский скончался 13 мая 2002 года в 63 года. Супруга пережила его на 18 лет.

Лобановский за время карьеры тренером поработал со сборной СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Также он возглавлял «Днепр» и киевское «Динамо». Под руководством тренера «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР, пять раз становилось чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка Украины. Также киевляне при тренере дважды выиграли Кубок обладателей кубков (1975, 1986).