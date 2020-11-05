У Антона Шунина подозрение на коронавирус

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин сдал сомнительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. Тесты остальных игроков и тренерского штаба показали отрицательные результаты.



Отмечается, что Шунин чувствует себя хорошо. Врачи «Динамо» сообщили о результатах тестирования голкипера тренерскому и медицинскому штабам сборной России.



Напомним, Шунин вызван в национальную команду на товарищеский матч со сборной Молдавии, который пройдёт 12 ноября, а также на игры Лиги наций с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).



В текущем сезоне РПЛ Шунин провёл в составе «Динамо» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов и заработал одну жёлтую карточку.