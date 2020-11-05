Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У Антона Шунина подозрение на коронавирус

У Антона Шунина подозрение на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин сдал сомнительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. Тесты остальных игроков и тренерского штаба показали отрицательные результаты.

Отмечается, что Шунин чувствует себя хорошо. Врачи «Динамо» сообщили о результатах тестирования голкипера тренерскому и медицинскому штабам сборной России.

Напомним, Шунин вызван в национальную команду на товарищеский матч со сборной Молдавии, который пройдёт 12 ноября, а также на игры Лиги наций с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

В текущем сезоне РПЛ Шунин провёл в составе «Динамо» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов и заработал одну жёлтую карточку.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020