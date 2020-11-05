«Фейеноорд» — ЦСКА. Эджуке выйдет в основном составе «армейцев» на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Фейеноорда» и ЦСКА на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» — ЦСКА.



«Фейеноорд»: Бейло, Гертрейда, Спаич, Сенеси, Маласиа, Димерс, Торнстра, Кёкчю, Бергёйс, Линссен, Хапс.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Сигурдссон, Влашич.



Обслужит встречу израильская бригада арбитров под руководством Роя Рейншрейбера, ассистировать будут судьи на линиях Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Резервный судья — Лиран Лиани.



Соперниками «Фейеноорда» и ЦСКА по группе К являются австрийский «Вольфсберг» и «Динамо» из Загреба (Хорватия), которые также встречаются сегодня.