Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах еврокубков

Российские клубы не смогли одержать ни одной победы в 12 матчах еврокубков.
Напомним, от России на групповой стадии Лиги чемпионов выступают три клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
«Зенит» в группе F проиграл «Брюгге» (1:2) и дортмундской «Боруссии» (0:2) и сыграл вничью с «Лацио» (1:1). «Локомотив» в группе A сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2) и «Атлетико» (1:1), а также проиграл «Баварии» (1:2). «Краснодар» в свою очередь в группе E проиграл «Челси» (0:4) и «Севилье» (2:3) и сыграл вничью с «Ренном» (1:1).
На групповом этапе Лиги Европы от России выступает ЦСКА. «Армейцы» также на данный момент не смогли одержать ни одной победы на групповой стадии турнира, уступив «Фейеноорду» (1:3) и сыграв вничью с «Вольфсбергом» (1:1) и загребским «Динамо» (0:0).
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