Видео жуткого ливня, который отложил начало матча «Вильярреал» — «Маккаби»
Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Вильярреал» принимал «Маккаби». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Начало встречи было отложено более, чем на час из-за сильного дождя в городе.
Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вильярреала».
Таким образом, «Вильярреал» единолично возглавляет турнирную таблицу группы, записав в свой актив 9 очков. «Маккаби» в свою очередь занимает второе место, набрав 6 очков. На третьем месте находится «Сивасспор» (3) и замыкает таблицу «Карабах» (0).
В следующем туре «Вильярреал» вновь сыграет с «Маккаби». Игра пройдёт 26 ноября.
«Вильярреал» разгромил «Маккаби» в ЛЕ. Матч был задержан более, чем на час из-за ливня
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