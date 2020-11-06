Дани Алвес: «Барселоне» не хватило смелости признать, что они были неправы со мной

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, что хотел вернуться в «Барселону».
«Я хотел вернуться в «Барселону», и они нуждались во мне, но у них не хватило смелости признать, что они были неправы со мной. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что я заслуживаю, сегодня я бы продолжил играть за «Барселону». Я люблю этот клуб", — приводит слова Алвеса Goal со ссылкой на RAC 1.
Напомним, Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 40 титулов, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории.
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