Гарри Кейн: 200 голов за «Тоттенхэм» – это большое достижение, но я не думаю о рекордах

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил мнение о значимой цифре в 200 забитых мячей за клуб, покорившейся ему в 300-м матче за «шпор» в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы с «Лудогорцем» (3:1).
«Рекорды Бобби Смита и Джимми Гривза? Даже не думаю об этом. Это то, о чем вы, ребята, дадите мне знать, как только я побью их достижения. Это всё замечательные вещи, которые довольно сложно осознать, когда вы играете.
Время летит так быстро, кажется, что вчера я забил тот первый гол за «Тоттенхэм». 200 голов – это большое достижение, но, конечно, надеюсь, что впереди ещё несколько», — цитирует Кейна Goal.
Отметим, что Гарри Кейн является третьим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», отставая от Бобби Смита на 8 голов. Лидер в этом списке – Джимми Гривз с 266 забитыми мячами.
- 6 ноября 2020
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:00
-
07:24
-
07:04
-
06:50
-
06:34
-
06:09
-
05:51
-
04:37
-
04:19
-
03:38
-
03:23
-
03:09
-
02:45
-
02:37
-
02:25
-
02:05
-
02:02
-
01:56
-
01:48
-
01:43
-
01:21
-
01:13
-
01:02
-
01:01
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:44
-
00:33
-
00:25