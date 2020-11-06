Гарри Кейн: 200 голов за «Тоттенхэм» – это большое достижение, но я не думаю о рекордах

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил мнение о значимой цифре в 200 забитых мячей за клуб, покорившейся ему в 300-м матче за «шпор» в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы с «Лудогорцем» (3:1).

«Рекорды Бобби Смита и Джимми Гривза? Даже не думаю об этом. Это то, о чем вы, ребята, дадите мне знать, как только я побью их достижения. Это всё замечательные вещи, которые довольно сложно осознать, когда вы играете.

Время летит так быстро, кажется, что вчера я забил тот первый гол за «Тоттенхэм». 200 голов – это большое достижение, но, конечно, надеюсь, что впереди ещё несколько», — цитирует Кейна Goal.

Отметим, что Гарри Кейн является третьим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», отставая от Бобби Смита на 8 голов. Лидер в этом списке – Джимми Гривз с 266 забитыми мячами.