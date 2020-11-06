Главный тренер «Динамо» рассказал о тактических схемах, которые использует «Локомотив»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«В игре с «Тамбовом» мы обратили внимание на два момента: штрафной с фланга и угловой удар. Для нас очень важно, чтобы при стандартах каждый игрок выполнял 100-процентную установку. Над стандартными ударами нам надо работать.

Независимо от того, какие футболисты будут играть, нам важно понимать, какая команда выйдет против нас. Мы просматривали матч против «Атлетико». Вполне вероятно, что система будет 4-4-2 с низкой зоной обороной. В игре с «Баварией» они играли в 4-2-3-1. А в игре с «Сочи» схема была 4-4-2 с ромбом в центре поля.

В команде сильный медицинский департамент, но ситуация с коронавирусом в мире очень серьёзная. Игроки проходят ежедневные тесты, мы понимаем всю ответственность», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Динамо» в 13 турах набрало 23 очка и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Локомотив» (21) — на седьмом, «железнодорожники» проиграли два матча подряд.