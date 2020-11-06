Антон Шунин: моя ближайшая задача — стать основным вратарём сборной России на Евро

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о намерении выступить со сборной России на чемпионате Европы следующим летом в качестве футболиста основного состава.



«Стать основным вратарём на Евро — это моя ближайшая задача. Все мы о чём-то мечтаем. Когда был маленьким, мечтал хоть раз выйти в основе «Динамо». Спрашивал: «Пап, а я войду в историю, если сыграю хотя бы один матч?» Тогда поставил себе задачу хотя бы в одной игре выйти, а сейчас у меня их под 300.



Конечно, сделаю всё, чтобы поехать на чемпионат Европы. Ставил перед собой задачу попасть на чемпионат мира в 2018 году, понимая, как сложно вернуться в сборную из ФНЛ. Да, не получилось. Теперь чемпионат Европы, который перенесли. Сейчас могу только пахать, чтобы попасть на него в следующем году. И буду это делать. Для спортсмена нет больше счастья, чем защищать цвета своей страны», — рассказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Мог уйти в ЦСКА, но цель — трофей с «Динамо». Шунин о примере Буффона, Шварце и сборной А ещё о Новикове, провале в Грузии и мотивации играть только за «Динамо».