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Гол Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим в туре Лиги чемпионов

Гол Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим в туре Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила победителя в голосовании на лучший забитый мяч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Лучшим признан гол 20-летнего полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской «Севильи» (2:3). Хавбек прекрасным ударом со штрафного отправил мяч точно в угол ворот.

На награду также претендовали три гола – это дальний выстрел форварда гладбахской «Боруссии» Алассана Плеа в матче с «Шахтёром» (6:0), мяч Лаутаро Мартинеса в игре с мадридским «Реалом» (2:3), а также мастерский гол после шикарной передачи пяткой от Луиша Диаса в игре «Порту» — «Марсель» (3:0).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

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