Полузащитник «Милана» Чалханоглу хочет получать по новому контракту € 5 млн в год

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продлить контракт с «россонери».



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 26-летний турок хочет получать по новому контракту € 5 млн в год, в то время как миланский клуб готов предложить только € 3,5 млн. Срок нынешнего трудового договора истекает летом 2021 года.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.

Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент «Милан» занимает первое место в Серии А, набрав 16 очков.