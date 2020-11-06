Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Милана» Чалханоглу хочет получать по новому контракту € 5 млн в год

Полузащитник «Милана» Чалханоглу хочет получать по новому контракту € 5 млн в год
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продлить контракт с «россонери».

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 26-летний турок хочет получать по новому контракту € 5 млн в год, в то время как миланский клуб готов предложить только € 3,5 млн. Срок нынешнего трудового договора истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.

Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент «Милан» занимает первое место в Серии А, набрав 16 очков.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Чалханоглу 5-летний контракт
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020