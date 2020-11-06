Полузащитник «Милана» Чалханоглу хочет получать по новому контракту € 5 млн в год

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продлить контракт с «россонери».
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 26-летний турок хочет получать по новому контракту € 5 млн в год, в то время как миланский клуб готов предложить только € 3,5 млн. Срок нынешнего трудового договора истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.
Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент «Милан» занимает первое место в Серии А, набрав 16 очков.
- 6 ноября 2020
-
18:28
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:16
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:42
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
15:58
-
15:40
-
15:28
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:46
-
14:45
-
14:07