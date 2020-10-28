«Манчестер Юнайтед» готов предложить Чалханоглу 5-летний контракт

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к турецкому полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу, утверждает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, английский клуб готов предложить пятилетний контракт футболисту, который летом может стать свободным агентом. Чалханоглу отклонил предложение «Милана» о продлении контракта, так как его не устроила финансовая сторона сделки.

Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в пяти матчах чемпионата Италии (четыре — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.