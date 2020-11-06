Сунесс: в нынешней ситуации «Манчестер Юнайтед» виноваты игроки, а не Сульшер

Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Грэм Сунесс, настаивает на том, что в затруднительном положении «Манчестер Юнайтед» виноваты сами игроки, а не главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.
«Я был тренером, меня увольняли. Например, в „Ливерпуле“ мне приходилось работать под колоссальным давлением, и я знаю, что сейчас непростое время для Сульшера. Возможно, он в одной игре от увольнения даже вне зависимости от результата. Это неправильно, но такова цена билета, когда вы находитесь в „Манчестер Юнайтед“.
Я читал в газете, что игроки не будут против перемен. Но именно они виноваты, что „Юнайтед“ попал в эту ситуацию. Игроки не справляются с установками тренера. Но так уж устроен футбол в наши дни, что всё внимание сосредоточено на главном тренере», — приводит слова шотландца Sky Sports.
Манкунианцы после 7-го тура набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующей игре «МЮ» в гостях встречается с «Эвертоном». Игра запланирована на завтра, 7 ноября. Начало встречи – в 15:30 мск.
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