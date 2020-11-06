Бикфалви: в этом сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 7 ноября в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск.
«Слова болельщиков «Спартака», которые хотели бы видеть в своей команде Бикфалви? Приятно слышать и благодарен людям, что говорят такое. Но, считаю, в «Спартаке» и так много хороших игроков. Их нападающие в очень приличной форме, а команда сейчас высоко в таблице. Полагаю, в этом сезоне они будут бороться за чемпионство. Но не думайте, что «Спартаку» будет легко на Урале. Мы играем дома и доставим «Спартаку» массу проблем», — цитирует Бикфалви «Матч ТВ».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 13 матчах красно-белые набрали 27 очков. «Урал» (14) — на 11-м месте.
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