Экс-представитель Лунёва: Андрей не хотел оставаться в «Карабахе»

Спортивный юрист Антон Смирнов, ранее представлявший интересы российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, рассказал о причинах, по которым вратарь решил остаться в азербайджанской команде.

«Он расценивал «Карабах» как возвращение на определённый уровень, а в дальнейшем никак не связывал своё будущее с этим клубом. Через «Карабах» он хотел устроиться в более серьёзную команду. Буду называть вещи своими именами. Первое — ему не нравился тренировочный процесс. Тренер «Карабаха» по вратарям просто слабый, и я согласен. С этим согласны и представители клуба, которые вели с нами переговоры. Тренировочной вратарской работы нет никакой. В весенней части Андрей выглядел чуть хуже, потому что на тренировках банально нет ударов по воротам. После «Байера» Лунёв стал универсальным солдатом, прибавил во многих компонентах, и первые полгода в «Карабахе» — это немецкий багаж», — приводит слова Антона Смирнова «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.