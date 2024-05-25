Стало известно, какие саудовские клубы интересуются голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон привлекает внимание саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Об этом сообщает CaughtOffside.

По информации источника, «горожане» могут отпустить вратаря, если заинтересованная в нём сторона предложит не менее € 45–50 млн. Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что уход Эдерсона возможен, если бразильцу поступит хорошее предложение.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 40 млн. В нынешнем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.